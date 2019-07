Alimentation Couche-Tard investit dans un détaillant canadien de cannabis

Alimentation Couche-Tard a annoncé mercredi avoir fait un investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings, qui utilisera ces fonds pour développer sa plateforme de vente au détail en ligne Hifyre et élargir son réseau de magasins de vente au détail de cannabis.

L’investissement initial de Couche-Tard dans la société établie à Edmonton lui donnera des droits sur 9,9 % des actions de Fire & Flower, ainsi que la possibilité d’éventuellement augmenter sa participation à 50,1 %, pour un total de 380 millions $.

« Couche-Tard est emballée par cet investissement stratégique dans l’un des détaillants centrés sur le cannabis qui connaissent la plus rapide croissance du domaine », a affirmé le président et chef de la direction du détaillant québécois, Brian Hannasch, dans un communiqué.

« Cet investissement dans Fire & Flower, qui conduit à une participation de contrôle, nous permettra de tirer parti du leadership, du réseau et de la plateforme numérique avancée de l’entreprise pour percer plus rapidement ce nouveau secteur florissant. »

Le réseau de Fire & Flower compte actuellement 23 magasins de vente au détail de cannabis, dont certains franchisés, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. Le détaillant possède aussi une division de vente en gros en Saskatchewan.

« L’investissement stratégique de Couche-Tard, l’un des plus grands détaillants mondiaux, est un événement transformateur pour Fire & Flower », a fait valoir le chef de la direction, Trevor Fencott, dans un communiqué.

Il a ajouté que l’équipe dirigeante de Couche-Tard et son empreinte internationale sur des marchés importants tels que les États-Unis, le Mexique et l’Europe, apportaient à son entreprise « d’extraordinaires occasions de croissance ambitieuse ».

Couche-Tard est l’un des plus importants exploitants de dépanneurs et de stations-service en Amérique du Nord, principalement sous la marque mondiale Circle K et sous l’enseigne Couche-Tard.

Les sociétés ont expliqué qu’une filiale indirecte de Couche-Tard achèterait initialement environ 26 millions $ de titres de créance pouvant être convertis en 24,3 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 1,07 $, représentant 9,9 % des capitaux propres.

Simultanément, Couche-Tard recevra trois séries de bons de souscription lui permettant d’acquérir plus d’actions. Elle aura également le droit de compléter son investissement pour maintenir son pourcentage de participation.

Les actions de Fire & Flower sont actuellement inscrites à la Bourse de croissance TSXV, mais la société a reçu l’approbation conditionnelle d’inscrire ses actions à la Bourse de Toronto en même temps que la transaction.

Les actions de Fire & Flower bondissaient de plus de 10 % mercredi après-midi, pour se négocier à 1,26 $, après avoir grimpé plus tôt jusqu’à 1,49 $. Le titre de Couche-Tard avançait quant à lui de 74 cents pour se négocier à 81,64 $.