Le patron de TD Ameritrade part

Le président et chef de la direction de TD Ameritrade Holding, Tim Hockey, a annoncé qu’il quittera la firme de courtage en ligne en février 2020. M. Hockey a pris les rênes de la société établie à Omaha, dans le Nebraska, en 2016, après avoir passé plus de trois décennies à la Banque TD. M. Hockey a affirmé qu’il avait décidé, avec le conseil d’administration, qu’il était temps qu’un nouveau chef de la direction s’occupe de l’entreprise. Il a refusé d’expliquer sa décision, mais a précisé qu’il ne partait pas pour occuper un autre poste ou pour passer plus de temps avec sa famille.