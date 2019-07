10 000 suppressions d’emplois chez Nissan

Tokyo — Le constructeur japonais Nissan s’apprête à annoncer plus de 10 000 suppressions d’emplois dans le monde pour tenter de redresser ses comptes, ont indiqué mardi l’agence Kyodo News et d’autres médias japonais, citant des sources internes à l’entreprise alliée avec le français Renault. En mai dernier, lors de l’annonce de résultats annuels en net recul, le patron de Nissan, Hiroto Saikawa, avait déjà promis des « réformes draconiennes » susceptibles d’affecter 4800 postes. Au total, plus de 7 % des effectifs seraient concernés, le groupe employant 139 000 collaborateurs dans le monde. Au cours de l’exercice 2018, les ventes mondiales de Nissan ont chuté de 4,4 % à 5,52 millions de véhicules. La baisse a été particulièrement prononcée en Europe (–17,8 %) et aux États-Unis (–9,3 %).