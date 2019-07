Wells Fargo mise sur les coûts

Wells Fargo a publié mardi un bénéfice au 2e trimestre en hausse grâce à une forte réduction de ses coûts. La quatrième grande banque américaine selon l’actif a inscrit un bénéfice net de 5,85 milliards $US, soit 1,30 $US par action, au cours de la période avril-juin, contre 4,79 milliards, un an plus tôt. Les bénéfices des activités de gros et des collectivités locales ont progressé de 26 % et 6 % respectivement grâce à une baisse des coûts globaux. La banque a abaissé les coûts de 4 % au cours du 2e trimestre, compensant un recul de 3 % du revenu net d’intérêt. Wells Fargo est la troisième grande banque américaine, après Citigroup et JP Morgan, à faire état d’une contraction de sa marge nette d’intérêts, qui a chuté de 11 points de base à 2,82 % sur le trimestre écoulé.