Bénéfice record pour JP Morgan

Même si la première banque mondiale a réalisé un bénéfice record, des signes d’alerte persistent. Ainsi, la marge nette d’intérêts a reculé de 2,49 % sur la période avril-juin, contre 2,57 % un an plus tôt. La plus grande banque américaine a inscrit un résultat net pour la période avril-juin en hausse de 16 % à 9,65 milliards $US, soit 2,82 $US par action. Hors gain fiscal exceptionnel, le bénéfice s’est établi à 2,59 $US l’action. Le rendement des fonds propres est ressorti à 20 %, contre 19 % au premier trimestre, écrit l’agence Reuters. Le bénéfice du groupe américain a été porté par Chase, la banque de détail de JPMorgan, qui a affiché une hausse de ses revenus de 22 %, compensant le recul enregistré dans ses autres grandes activités.