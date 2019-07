Bénéfice en baisse chez Goldman Sachs

Sur les trois derniers mois, au 30 juin, le bénéfice de Goldman Sachs a reculé de 6 % à 2,2 milliards $US, a publié le groupe mardi. Le bénéfice par action s’est établi à 5,81 $US contre 5,98 $US un an plus tôt, peut-on lire dans un texte de Reuters. Les revenus de trois de ses quatre principales divisions ont fléchi, les baisses les plus importantes étant observées dans les activités de négoce d’actions et de banque d’investissement. Goldman Sachs a décidé de s’orienter davantage vers la clientèle de particuliers, en créant notamment la banque en ligne Marcus et en lançant une carte de crédit avec Apple. Le groupe a également annoncé en mai son intention d’acquérir United Capital, une société de gestion de fortune, rappelle Reuters.