United et Delta absorbent le choc 737 MAX

United Airlines a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au 2e trimestre. La vigueur de la demande mais aussi la capacité du transporteur à refléter l’immobilisation des Boeing 737 MAX ont produit leurs effets. United, numéro trois aux États-Unis, a comptabilisé un bénéfice net de 1,05 milliard au 2e trimestre, en hausse de 55 % sur un an. Les trois compagnies américaines utilisant le 737 MAX doivent annuler des milliers de vols chaque mois en raison de l’immobilisation, en mars, de ces appareils, limitant ainsi l’offre et augmentant le prix des billets. Reuters a rappelé que Delta Air Lines avait également publié jeudi un bénéfice au 2e trimestre en hausse de 39,3 % grâce à des prix de billets et un coefficient d’occupation des avions plus élevés.