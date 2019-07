Le 737 MAX cause des soucis à Ryanair

Londres — Ryanair a annoncé mardi qu’il allait fermer des bases aéroportuaires cet hiver et à l’été 2020 à cause des reports de livraison du Boeing 737 MAX, dont la flotte est clouée au sol après deux accidents. « Nous ouvrons une série de discussions avec nos aéroports pour déterminer quelles bases de Ryanair parmi les moins rémunératrices vont souffrir de ces réductions et/ou de ces fermetures à partir de novembre 2019 », a précisé le directeur général, Michael O’Leary. Au total, le groupe aérien a commandé 135 Boeing 737 MAX 200 et posé une option sur 75 supplémentaires. La flotte de Ryanair est exclusivement composée d’appareils de l’avionneur américain, avec actuellement 450 Boeing 737-800 en service.