IKEA ferme sa seule usine aux États-Unis

Le numéro un mondial de l’ameublement, IKEA, va fermer en décembre son unique usine américaine, située à Danville, en Virginie, en raison de coûts de matériaux de base élevés. L’usine qui emploie 300 personnes et fabrique des étagères et des meubles destinés aux marchés américain et canadien verra sa production rapatriée en Europe. « La structure des coûts de production à Danville est trop élevée, plus particulièrement quand il s’agit des matériaux de base, ce qui entraîne une tarification significativement plus importante que dans les autres [usines] en Europe », a-t-on expliqué lundi. Annoncée dans un État clé pour les prochaines élections américaines, la décision risque, encore une fois, de susciter la colère du président Trump.