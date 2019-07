Départ surprise chez Stella-Jones

Après presque deux décennies à piloter la croissance de Stella-Jones, Brian McManus quittera ses fonctions de président et de chef de la direction en octobre, ce qui a surpris les analystes et les investisseurs. Cette annonce, faite lundi, a fait dérailler l’action du fabricant de produits industriels en bois traité à la Bourse de Toronto. Le titre a clôturé à 44,03 $, en recul de 2,84 $, ou 6,06 %. Aucune raison n’a été évoquée pour expliquer le départ de M. McManus, prévu pour le 11 octobre. Ce dernier sera remplacé de façon intérimaire par le premier vice-président et chef des finances Éric Vachon, qui compte 12 années d’expérience au sein de la société établie à Montréal.