Projet Libra: Facebook se veut rassurant

Facebook ne lancera pas sa nouvelle cryptomonnaie Libra avant d’avoir répondu à toutes les préoccupations des régulateurs, promet le responsable du projet au sein du groupe américain, David Marcus. « Nous savons qu’il nous faut prendre le temps de faire les choses bien. Et je veux être clair : Facebook n’offrira pas la monnaie numérique Libra avant d’avoir répondu à toutes les inquiétudes sur la réglementation et d’avoir reçu toutes les autorisations appropriées », est-il écrit dans le texte d’un témoignage qu’il doit prononcer mardi devant le Sénat américain et rendu public lundi. La cryptomonnaie, promise pour 2020, suscite de plus en plus d’inquiétudes parmi les régulateurs internationaux, les banquiers centraux et les responsables politiques.