Barrick Gold obtient 5,8 milliards de dollars en dommages-intérêts

Barrick Gold a indiqué lundi que sa coentreprise avec le mineur chilien Antofagasta avait obtenu 5,84 milliards $ US en dommages-intérêts pour son projet Reko Diq, au Pakistan. Selon la société aurifère, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale a accordé les dommages-intérêts liés aux demandes d’arbitrage déposées contre le Pakistan à la suite du refus illégal d’un bail minier pour le projet en 2011. La coentreprise, Tethyan Copper, est détenue à parts égales par Barrick et Antofagasta. Barrick a indiqué que Tethyan Copper avait achevé une étude de faisabilité montrant que Reko Diq était l’un des plus importants gisements de cuivre et d’or non développés au monde.