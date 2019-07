Hausse des profits pour le groupe MTY

Le Groupe d’alimentation MTY a affiché vendredi un bénéfice de 19,3 millions, équivalent à 76 ¢ par action, pour son deuxième trimestre clos le 31 mai, en hausse de 19 % par rapport à celui de 16,2 millions, ou de 64 ¢ l’action, pour la même période l’an dernier. Le franchiseur a vu ses revenus totaliser 130,6 millions contre 107,4 millions un an plus tôt, alimentés par une hausse des ventes et par l’acquisition, à la fin de l’an dernier, des restaurants Casa grecque. Les ventes consolidées des restaurants ouverts depuis au moins un an ont progressé de 0,6 %. Les bannières de MTY comprennent notamment Thaï Express, Tiki-Ming, Valentine, Bâton Rouge, Mikes, Ben & Florentine et Scores.