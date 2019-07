Année difficile pour Indigo

Toronto — La chef de la direction d’Indigo Books Music a indiqué jeudi que le libraire modifiera sa stratégie après avoir connu une année difficile, mais conserve son ambition de devenir une marque mondiale. Heather Reisman affirme qu’un certain nombre de facteurs négatifs ont contribué aux résultats financiers décevants du dernier exercice, notamment une grève prolongée chez Postes Canada ainsi que des travaux de rénovation et des déménagements de magasins. Le libraire a ouvert son premier magasin américain dans le centre commercial de Short Hills dans le New Jersey, un centre de premier plan en Amérique du Nord. Mme Reisman a indiqué qu’Indigo y avait tout de même constaté une baisse du trafic piétonnier et qu’il réévaluait sa stratégie immobilière.