Départ du responsable du programme Boeing 737

New York — Eric Lindblad, le responsable du programme 737, dont le MAX, quitte Boeing qui est englué depuis mi-mars dans une crise sans précédent à la suite de deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts. Dans un document interne adressé jeudi aux salariés et dont l’AFP a obtenu copie, le patron de la division aviation civile, Kevin McAllister, indique que M. Lindblad a décidé de prendre sa retraite. M. Lindblad, entré chez Boeing il y a 34 ans, était à la tête du programme 737, le plus rentable de Boeing, depuis seulement un an. Il est le premier haut responsable opérationnel à quitter l’avionneur depuis l’immobilisation au sol à travers le monde de toute la flotte de 737 MAX.