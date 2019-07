Trump convainc Lockheed Martin

New York — Le groupe de défense américain Lockheed Martin a finalement renoncé à fermer une usine de finitions pour ses hélicoptères Sikorsky après une rencontre entre sa p.-d.g. et le président Donald Trump, qui plaidait pour son maintien. « À la demande du président Trump, j’ai revu notre décision de fermer notre usine de Coatesville en Pennsylvanie et finalement décidé de la laisser ouverte tout en continuant à réfléchir à son avenir », écrit, sur le compte Twitter de Lockheed Martin, la p.-d.g. Marillyn Hewson. Le fabricant de l’avion de combat F-35 prévoyait de fermer ce site de finitions pour les hélicoptères Sikorsky en raison d’un ralentissement du marché. Cette usine emploie 465 personnes. La Pennsylvanie, comme l’Ohio, fait partie des États industriels déterminants pour la prochaine élection présidentielle américaine de 2020. Avant Lockheed Martin, M. Trump a forcé General Motors (GM) en mai à entrer en discussion avec le spécialiste des utilitaires et camionnettes électriques Workhorse Group pour lui vendre une usine promise à la fermeture à Lordstown, dans l’Ohio.