Le déficit commercial américain repart à la hausse

Le déficit commercial des États-Unis a fortement augmenté en mai sous l’effet d’importations records dans le secteur automobile et d’un déficit record avec le Mexique, contrariant les ambitions de Donald Trump.

Le président américain a fait de la réduction de ce déficit une priorité de son mandat. Mais alors qu’il s’est lancé dans une nouvelle campagne électorale, les chiffres de mai minent une nouvelle fois ses objectifs. Le solde négatif des échanges des biens et services s’est en effet établi à 55,5 milliards de dollars, soit une détérioration de 8,4 % par rapport au mois précédent. En mai, les exportations ont certes augmenté (+2 % à 210,6 milliards), mais à un rythme moins rapide que celui des importations (+3,3 % à 266,2 milliards).

Pour le seul déficit des biens avec le Mexique, la progression est de 14 %, à 9,1 milliards, en mai comparé à avril, un record depuis 2009. Depuis le début de l’année, le déficit des biens avec le Mexique s’est même creusé davantage (+35 % à 40,4 milliards). Même tendance avec le Canada, dont le déficit des biens a plus que doublé en mai, à 3,65 milliards, et a bondi de 23 % pour la période janvier-mai.

Avec la Chine, autre grand partenaire contre lequel l’administration Trump a lancé une offensive commerciale, le déficit des biens a augmenté en mai de 2,3 %, à 30,08 milliards. Mais, fait marquant, au cours des cinq premiers mois de l’année, il a diminué de 10,5 %, probablement sous l’effet de la guerre des tarifs douaniers. Donald Trump et ses ministres, qui menacent d’infliger des tarifs douaniers punitifs sur la totalité des importations de biens chinois, affirment que les importateurs américains ont commencé à se fournir auprès d’autres pays.

Pour l’heure, Pékin et Washington ne sont pas parvenus à enterrer la hache de guerre, tant les divergences de vues sont grandes. En marge du récent sommet du G20 à Osaka au Japon, une rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping a toutefois permis de faire une trêve. Les deux dirigeants ont en effet annoncé la reprise des négociations commerciales après un brutal coup d’arrêt donné par les Américains début mai, au moment même où un accord commercial semblait à portée de main.

Dans les données du commerce publiées jeudi, celles concernant l’Union européenne risquent de contrarier l’administration américaine. Le déficit des biens a bondi de 12 %, à 16,9 milliards. Depuis janvier, il est aussi en nette progression (+7,3 %). Washington souhaite obtenir une plus grande ouverture des marchés européens. Il menace d’imposer des tarifs douaniers supplémentaires dans le secteur automobile s’il n’obtenait pas satisfaction.