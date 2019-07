Un nouveau sommet pour l’indice S&P 500

New York — L’indice S & P 500 a terminé mardi à un nouveau record en deux jours à Wall Street, bien que la tendance générale ait été à une modeste progression en raison des incertitudes au sujet des dossiers commerciaux et d’un plongeon des cours du pétrole. Selon les résultats définitifs à la clôture, le S & P 500 a pris 0,3 % à 2973,01 points. Malgré le record enregistré sur le S & P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis, « cela a été une séance assez calme et les indices sont restés relativement plats », a observé Quincy Krosby de Prudential Financial. Sur le marché obligataire, le taux d’intérêt à dix ans sur la dette américaine reculait à 1,98 % contre 2,04 % lundi.