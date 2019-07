Les tensions commerciales pourraient mener «à un naufrage»

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a averti mardi que l’économie britannique progressait à peine en raison des incertitudes grandissantes sur le Brexit et de l’intensification des tensions commerciales.

Dans un discours portant sur plusieurs sujets, M. Carney a noté qu’un « changement radical » s’était produit sur les marchés financiers ces derniers mois, essentiellement attribuable aux inquiétudes suscitées par l’économie mondiale. Les tensions commerciales, en particulier celles impliquant les États-Unis et la Chine, risquent de pousser « l’économie mondiale vers un naufrage » et c’est une crainte qui a pris racine sur les marchés financiers, a-t-il fait valoir. « Reflétant l’atmosphère plus fébrile, une guerre commerciale a grimpé en tête des risques les plus inquiétants pour les investisseurs, et les niveaux d’incertitude quant à la politique économique mondiale ont atteint des records. »

Certaines de ces tensions se sont apaisées au cours du week-end, le président américain Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, ayant décidé de reprendre les négociations commerciales. Mais M. Carney a souligné qu’il serait sage, pour les investisseurs, de ne pas trop s’emporter. « Les progrès d’aujourd’hui ne sont pas une garantie de progrès pour demain », a-t-il affirmé.

M. Carney, qui doit quitter la banque centrale fin janvier après avoir passé sept ans à sa barre, a indiqué que l’économie britannique devait s’ajuster à toutes ces tensions commerciales alors qu’elle doit déjà composer avec l’incertitude aiguë entourant sa sortie de l’Union européenne. La plupart des économistes estiment qu’un Brexit sans accord conduira à une profonde récession au Royaume-Uni, et que, dans le même temps, des tarifs douaniers et d’autres restrictions au commerce seront imposés.

« Des données récentes suggèrent également que la probabilité qu’un affaiblissement de l’économie mondiale se traduise par des retombées négatives pour le Royaume-Uni est en hausse et que l’incidence négative des incertitudes entourant le Brexit sur la croissance sous-jacente pourrait s’intensifier », a-t-il affirmé. « Les derniers sondages semblent annoncer une croissance nulle de la production britannique. »