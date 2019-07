Guerre commerciale: «tout va bien», assure Washington

Les négociations commerciales avec la Chine « sont de nouveau sur les rails » après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au G20 à Osaka, a affirmé mardi un conseiller pour le commerce du président américain.

« Nous discutons de nouveau, nous nous parlons au téléphone et il y aura probablement des visites. Tout va bien », a souligné Peter Navarro, considéré comme le principal artisan de l’offensive commerciale déclenchée contre la Chine par le président des États-Unis, sur la chaîne CNBC. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu d’une trêve ce week-end et de la reprise des négociations commerciales après un brutal coup d’arrêt donné par les Américains au printemps, alors qu’un accord semblait à portée de main.

M. Trump avait mis fin en mai aux discussions, accusant les Chinois de vouloir revenir sur des engagements pris au cours des négociations intenses depuis le mois de janvier. Il avait dans la foulée appliqué des tarifs douaniers punitifs de 25 % qui frappent désormais 250 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. Ces tarifs douaniers restent en place. « Ils sont notre garantie que les négociations restent sur les rails », a insisté M. Navarro, qui accuse les Chinois de tous les maux, notamment de vol de la propriété industrielle et de désindustrialisation aux États-Unis.

En marge du G20 d’Osaka, une rencontre entre M. Trump et M. Xi a permis de relancer la machine, mais le président américain a reconnu lui-même que le dossier était compliqué. Un message réitéré par M. Navarro mardi.

M. Navarro a également répondu aux critiques sur les concessions faites par M. Trump à Xi Jinping dans le dossier Huawei, le géant chinois des télécommunications que Washington accuse de représenter un risque pour la sécurité nationale en raison de ses liens avec le gouvernement de Pékin. M. Navarro a précisé que Huawei est toujours frappé de l’interdiction d’installer des équipements pour la 5G aux États-Unis, même si Donald Trump a autorisé des fabricants américains à vendre des puces au géant chinois.

Le président chinois Xi Jinping « a demandé qu’on fasse baisser la pression sur Huawei », mais rien n’a changé en ce qui concerne la 5G, a affirmé M. Navarro. L’administration américaine estime que Huawei collabore avec le gouvernement chinois et présente un risque de sécurité. « Tout ce que nous avons fait, c’est autoriser la vente à Huawei de puces de faible technicité, qui ne menacent pas la sécurité nationale », a affirmé M. Navarro.