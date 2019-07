Le CN entrevoit des records de transport de céréales

Winnipeg — La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a indiqué mardi qu’elle était en voie de livrer des volumes records de céréales de l’Ouest canadien. Le plus grand chemin de fer du pays a précisé avoir transporté plus de 2,3 millions de tonnes métriques de céréales en juin, en hausse de près de 16 % par rapport à 1,99 million de tonnes transportées l’année dernière, en plus de dépasser la moyenne sur trois ans de 1,8 million de tonnes. Après 11 mois de la campagne agricole 2018-2019, le CN affiche un rythme record avec 25,5 millions de tonnes transportées.