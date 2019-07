Nomination au conseil d’Hydro One

Toronto — Hydro One a annoncé mardi que Tim Hodgson avait été nommé par le conseil d’administration pour en devenir le président à compter du mois prochain. Il remplacera Tom Woods, qui a annoncé la semaine dernière qu’il quitterait l’entreprise fin juillet. M. Hodgson est un partenaire chez Alignvest Management, une firme privée de gestion d’actifs, et président du comité d’Investissements PSP. Il a aussi été conseiller spécial du gouverneur de la Banque du Canada et chef de la direction de Goldman Sachs Canada. MM. Woods et Hodgson ont tous deux été parmi les 10 administrateurs nommés l’an dernier pour siéger au conseil après que ses précédents membres ont démissionné en bloc face aux pressions du gouvernement progressiste conservateur de l’Ontario.