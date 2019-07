Dollarama acquiert 50,1% de Dollarcity

Dollarama a annoncé mardi la signature d’un accord qui la verra acquérir une participation de 50,1 % dans le détaillant latino-américain Dollarcityr. Le détaillant montréalais a expliqué mardi que le prix d’achat avait été estimé à un montant compris entre 85 et 95 millions $ US, en s’appuyant sur les prévisions financières fournies par la direction de Dollarcity. L’opération devrait entraîner une hausse de 2 à 3 ¢ par action au bénéfice de Dollarama pour le reste de son exercice 2020, qui a débuté en février, et de 5 à 7 ¢ par action pour son exercice 2021. Dollarcity exploitait un total de 180 magasins en date du 31 mars, dont 44 au Salvador, 54 au Guatemala et 82 en Colombie. Elle prévoit d’exploiter 600 magasins d’ici 2029.