Vol de données chez Desjardins: la SQ se joint à l’enquête

La Sûreté du Québec se joint à l’enquête sur le vol des renseignements personnels de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins. Le corps de police provincial a annoncé vendredi la mise en place d’une équipe intégrée d’enquête avec le Service de police de Laval, qui était jusque-là responsable de ce dossier. Les policiers lavallois ont d’ailleurs déjà interpellé et interrogé l’employé qui serait à l’origine de cette affaire. La coopérative a annoncé le 20 juin dernier que 2,7 millions de particuliers et 173 000 entreprises, soit 41 % de sa clientèle, étaient touchés. Des noms, des dates de naissance, des numéros d’assurance sociale, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses électroniques ainsi que des renseignements en matière d’habitudes transactionnelles et de produits détenus ont été transmis illégalement à des personnes à l’extérieur de l’institution financière. Toutefois, les mots de passe, les numéros d’identification personnels des membres et leurs questions de sécurité n’ont pas été compromis.