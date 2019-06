Croissance du PIB en avril

Le PIB réel canadien a crû de 0,3 % en avril, après une croissance non révisée de 0,5 % en mars. Le chiffre d’avril était légèrement supérieur aux prévisions qui faisaient consensus (0,2 %). Au cours des trois mois jusqu’en avril, le Canada a enregistré une croissance annualisée de 2,2 %, résume la lecture proposée par la Financière Banque Nationale. Il ressort que le secteur des biens a enregistré une croissance de 0,4 % grâce à la construction, à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz. « Tout bien compté, le Canada reste en bonne voie d’enregistrer une croissance du PIB supérieure à 2 % en chiffres annualisés au deuxième trimestre, soit bien plus que l’estimation de 1,3 % de la Banque du Canada pour le trimestre », peut-on lire.