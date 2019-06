La confiance des entreprises est en hausse

Ottawa — Un nouveau sondage de la Banque du Canada laisse entendre qu’il y a une amélioration de la confiance des entreprises par rapport au coup de sonde mené plus tôt cette année. Les résultats dévoilés vendredi indiquent que les répondants s’attendent à une accélération de leurs ventes au cours de la prochaine année, ce qui sera stimulé par la demande intérieure et étrangère. De plus, les intentions d’investissement et d’embauche restent bonnes. Les signalements de pénuries de main-d’oeuvre ont augmenté, mais ces pénuries ne sont pas généralisées, selon la Banque du Canada. L’indicateur de l’enquête de la banque centrale s’était retrouvé en territoire négatif plus tôt cette année en raison d’un ralentissement de la croissance économique attribuable à une diminution des prix du pétrole.