Feu vert à l’entente de WestJet et Delta

Calgary — Le transporteur aérien WestJet Airlines a indiqué jeudi que sa proposition de coentreprise avec Delta Air Lines a obtenu le feu vert du Bureau de la concurrence du Canada. L’accord transfrontalier annoncé en juillet dernier élargirait l’entente de partage de codes des deux transporteurs, ouvrant pour WestJet une plus grande part des marchés du sud des États-Unis et de l’Europe occidentale par l’entremise des vols de Delta offerts depuis les aéroports d’Atlanta et de Barcelone. La future coentreprise doit encore obtenir l’approbation réglementaire du département américain du Transport.