Québec: la rémunération globale atteint 48$ l’heure

Les résultats de l’Enquête sur la rémunération globale de l’Institut de la statistique du Québec indiquent que, dans l’ensemble, le salaire annuel moyen des employés permanents à temps plein dans les entreprises de 200 employés et plus au Québec est de 64 308 $ en 2018. La rémunération globale (salaire et avantages sociaux) par heure travaillée se chiffre à 48,43 $ et la semaine normale de travail atteint 37,4 heures. Par niveau de formation, elle atteint 80 608 $ (63,66 $ l’heure) pour une formation universitaire, 60 237 $ (45,64 $ l’heure) pour une formation collégiale, 46 116 $ (33,66 $ l’heure) pour un niveau secondaire et 40 330 $ (29,02 $ l’heure) pour une formation fournie par l’employeur.