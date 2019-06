Le PIB américain maintient sa croissance

L’économie des États-Unis a confirmé sa croissance à un rythme soutenu au premier trimestre, mais la consommation des Américains a été moins dynamique que ce qui avait précédemment été estimé, selon les données du département du Commerce publiées jeudi. De janvier à mars, le PIB américain a progressé de 3,1 % en rythme annuel, selon la troisième et dernière estimation du département du Commerce, qui confirme la précédente. Au quatrième trimestre de 2018, la croissance avait été 2,2 %. Au premier trimestre de cette année, les dépenses de consommation, moteur traditionnel de la croissance américaine, ont finalement été moins soutenues que prévu, ne progressant que de 0,9 %, le rythme le plus faible en un an.