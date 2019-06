Ford abolit 12 000 emplois en Europe

Francfort — Le constructeur automobile américain Ford a annoncé jeudi que son plan de restructuration européen entraînera au total la suppression de 12 000 emplois et la fermeture de six usines d’ici la fin de l’année prochaine. Le chiffre inclut les 5400 suppressions déjà annoncées pour l’Allemagne ainsi que les 1700 postes qui disparaîtront au Royaume-Uni dans le cadre de la fermeture d’une usine au pays de Galles. Il s’agira « principalement de départs volontaires », a précisé Ford, qui emploie en Europe quelque 51 000 personnes et possède 24 usines. Cette cure d’austérité fait partie d’une vaste restructuration annoncée l’automne dernier pour économiser 11 milliards.