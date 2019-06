Le groupe chimique BASF supprime 6000 emplois

Francfort — Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé jeudi la suppression d’ici 2021 de 6000 emplois dans le monde, sur 122 000, pour parvenir à une « croissance plus profitable ». BASF compte notamment « simplifier son organisation » et « augmenter l’efficacité de son administration » dans le cadre d’un programme visant à dégager 2 milliards d’euros d’économies annuelles dès 2021. Le groupe a connu une année 2018 difficile, marquée par la sécheresse, le ralentissement chinois et la guerre commerciale. Il a aussi vu au premier trimestre « fléchir la demande de certains clients industriels clés, en particulier le secteur automobile », avait expliqué BASF début mai.