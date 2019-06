Air Canada acquiert Transat pour 520 millions

Les discussions exclusives d’un mois entre Air Canada et Transat concernant l’acquisition du voyagiste ont donné lieu jeudi matin à une entente définitive, le transporteur ayant indiqué son intention de maintenir la marque Transat tout en révélant qu’il s’y est d’abord intéressé à la fin de 2018.

La transaction prévoit qu’Air Canada va verser 13 $ l’action pour Transat, ou 520 millions en argent comptant. Le conseil d’administration de Transat, qui a révélé en avril la tenue de discussions avec plus d’un acheteur intéressé, a donné un appui unanime à l’entente.

Pour que l’acquisition aille de l’avant, il faudra maintenant qu’Air Canada et Transat reçoivent l’aval des autorités réglementaires ainsi que celui des deux tiers des actionnaires. Si cela se produisait comme prévu, la transaction pourrait être complétée au début de l’an prochain.

Pour Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, il s’agit de « l’occasion idéale de développer la présence et les emplois de Transat à Montréal et, par conséquent, la meilleure option pour toutes nos parties prenantes, soit les employés, les fournisseurs, les partenaires et les actionnaires ». Par ailleurs, Transat a précisé que « toutes les réservations seront honorées avant et après la conclusion de la transaction ».

Autre acheteur intéressé

L’idée de pouvoir acquérir Transat avait attiré au printemps l’attention du Groupe Mach, un promoteur immobilier, qui proposait pour sa part 14 $ l’action.

« Je suis étonné », a dit en entrevue le président de Mach, Vincent Chiara, en précisant que son offre est « toujours sur la table ». « Je m’attendais à ce qu’Air Canada paie plus cher, ce qui aurait justifié au conseil de Transat d’accepter l’offre d’Air Canada, en partie. Je maintiens que le rôle du conseil est de veiller aux intérêts de la société. [...] Je me serais attendu à ce qu’ils trouvent un acheteur qui assure la pérennité de la société, que le plan d’affaires soit exécuté par un nouvel acheteur. On sait qu’Air Canada ne le fera pas. »

Selon M. Chiara, la proposition d’Air Canada « comporte des risques majeurs » car elle devra passer le test du Bureau de la concurrence. « Le plus gros risque, ça sera de faire avaler ça aux actionnaires. » Le patron de Mach affirme que Transat n’aura « pas le choix de considérer » son offre car le voyagiste n’est plus soumis aux discussions exclusives avec Air Canada.

Lors d’entrevues le mois dernier, la firme Letko Brosseau, qui détient un peu moins de 20 % de Transat, a indiqué qu’une offre à 13 $ l’action serait insuffisante. De son côté, le Fonds FTQ, qui détient environ 11,6 %, est en train d’analyser la proposition.