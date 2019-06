Contrat pour Bombardier à San Francisco

Bombardier Transport a annoncé la signature d’un nouveau contrat avec la ville et le comté de San Francisco visant à fournir, durant dix ans, des services d’exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatisé Bombardier Innovia APM 100 à l’aéroport international de San Francisco. D’une valeur approximative de 220 millions $US, ce contrat comprend une option pour cinq années supplémentaires. Bombardier a livré le système de transport de l’aéroport et fournit des services d’exploitation et de maintenance depuis sa mise en service en 2003.