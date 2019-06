Les ventes en gros ont augmenté de 1,7% en avril, selon Statistique Canada

Les ventes en gros ont progressé pour un cinquième mois consécutif en avril, inscrivant une hausse de 1,7 % pour se chiffrer à 65,3 milliards de dollars, rapporte Statistique Canada mardi.

Ce résultat surpasse les prédictions des économistes, qui s’attendaient en moyenne à un gain de 0,2 %, selon Thomson Reuters Eikon.

Des ventes plus élevées ont été observées dans cinq des sept sous-secteurs, lesquels représentaient 86 % du total des ventes en gros.

Les ventes en gros dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont crû de 3,2 % pour atteindre 11,8 milliards de dollars en avril, soit leur niveau le plus élevé depuis novembre 2017.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a affiché une deuxième hausse consécutive, les ventes ayant augmenté de 2,2 % pour atteindre 13,9 milliards de dollars.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, les ventes en gros ont augmenté de 1,6 % de mars à avril.