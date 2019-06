Bombardier a signé un accord pour vendre son programme d’avions régionaux à Mitsubishi Heavy Industries.

Dans le cadre de cet accord, Mitsubishi versera 550 millions de dollars américains en espèces et assumera des passifs d’un montant total d’environ 200 millions de dollars américains.

En vertu de cette entente, MHI fera l’acquisition des activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente relatives aux avions CRJ Series.

L’entente comprend les activités du réseau de service et de soutien situées à Montréal et Toronto, de même qu’à Bridgeport en Virginie-Occidentale et à Tucson en Arizona Bombardier conservera le site de production d’avions CRJ à Mirabel.

Bombardier continuera à fournir des composants et des pièces de rechange et construira les avions CRJ du carnet de commandes actuel pour le compte de Mitsubishi.

D’autres détails suivront.