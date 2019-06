Les données personnelles de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins se sont retrouvées à l’extérieur de l’organisation en raison des agissements « non autorisés et illégaux » d’un employé que l’institution financière a congédié.

Ces renseignements sont ceux de 2,7 millions de particuliers et 173 000 entreprises, a indiqué le Mouvement Desjardins en précisant qu’il ne s’agit pas d’une cyberattaque et que les mots de passe n’ont pas été compromis.

Selon l’institution, les systèmes informatiques « ne sont aucunement touchés par cet incident, lequel découle plutôt d’actes illégaux commis par un ex-employé », dont les gestes ont été portés à l’attention de Desjardins par la police de Laval. L’établissement a depuis resserré ses mesures de sécurité.

Dans le cas des particuliers, les renseignements compromis, selon Desjardins, sont : « nom, prénom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse, numéro de téléphone, courriel ainsi que certains renseignements au sujet d’habitudes transactionnelles et de produits détenus ». Pour les entreprises, il s’agit par exemple du nom de la société, du nom du propriétaire ou du nom de l’utilisateur du compte AccèsD Affaires.

« Je tiens à rassurer nos membres et clients : les avoirs qu’ils détiennent chez Desjardins et les transactions qu’ils effectuent sont protégés. Advenant une perte financière liée à cette situation, ils seront remboursés. Nous regrettons cette situation et nous prenons tous les moyens pour qu’elle ne se reproduise pas », a affirmé le président et chef de la direction, Guy Cormier. Celui-ci a donné une conférence de presse en compagnie du premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Denis Berthiaume.

L’Autorité des marchés financiers a indiqué dans un communiqué qu’elle a été « rapidement avisée de l’incident tôt après sa découverte » et qu’elle est « satisfaite des gestes posés jusqu’ici par Desjardins afin de protéger l’intérêt de ses membres et leurs actifs ».