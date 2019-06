Deux nouveaux traversiers pour Davie

Ottawa entame des négociations avec Chantier Davie, de Lévis, en vue de la construction de deux nouveaux traversiers interprovinciaux pour Transports Canada. Ces nouveaux traversiers doivent remplacer le Madeleine, qui assure la liaison entre les îles du même nom et Souris, sur l’Île-du-Prince-Édouard, et le Holiday Island, l’un des deux navires qui relient Wood Islands (Î.-P.-É.) à Caribou, en Nouvelle-Écosse. La valeur du contrat et l’échéancier seront fixés une fois que les négociations avec le chantier naval Davie seront terminées, indique le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement dans un communiqué. La Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN) s’est doublement réjouie d’apprendre que la construction d’un deuxième traversier était annoncée en même temps.