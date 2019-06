Washington et Pékin renouent le dialogue

Washington — Washington et Pékin, embourbés dans une guerre commerciale à l’issue imprévisible, ont envoyé mardi des signes de détente, annonçant la reprise du dialogue au plus haut niveau. Donald Trump a révélé dans un tweet avoir eu une « très bonne conversation téléphonique avec le président chinois », Xi Jinping. « Nous aurons une longue rencontre la semaine prochaine au G20 au Japon », a-t-il ajouté, précisant que leurs équipes respectives seraient en contact avant ce tête-à-tête. De son côté, Xi Jinping a plaidé en faveur de la coopération. « La Chine et les États-Unis gagneront tous deux à coopérer, et perdront en s’affrontant », a-t-il déclaré lors de son entretien avec l’hôte de la Maison-Blanche, selon un compte-rendu diffusé par la télévision d’État chinoise CCTV.