Derichebourg s’installe à Montréal

L’entreprise française Derichebourg Atis aéronautique a annoncé la création d’une filiale canadienne à Montréal afin de se rapprocher de l’écosystème aérospatial de la métropole et consolider ses activités en Amérique du Nord. « Acteur majeur dans la sous-traitance aéronautique, l’entreprise prévoit ainsi créer 130 emplois spécialisés au cours des trois prochaines années », peut-on lire dans le communiqué. L’annonce a été faite dans le cadre du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget. « Mieux connu au Québec pour ses activités de collecte, de transport et de traitement des matières résiduelles, le Groupe Derichebourg misera dorénavant sur la présence d’une première filiale montréalaise en aérospatiale », ajoute-t-on.