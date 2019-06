Des compagnies aériennes canadiennes primées

Pour une deuxième année consécutive, Air Transat a obtenu le titre de meilleure compagnie aérienne vacances au monde lors de la cérémonie de remise des prix Skytrax, qui a eu lieu au Salon international de l’aéronautique Le Bourget en France. Pour sa part, Air Canada a été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour une troisième année d’affilée et a reçu les prix du meilleur personnel au Canada et de la meilleure classe affaires en Amérique du Nord. C’est la huitième fois en 10 ans que le transporteur est désigné comme le meilleur en Amérique du Nord, ajoute-t-il. Les World Airline Awards recueillent l’information auprès des clients représentant plus d’une centaine de nationalités. Pour ce sondage 2019, près de 22 millions d’envois admissibles ont été comptabilisés.