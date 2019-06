SNC remporte un contrat au Royaume-Uni

SNC-Lavalin a annoncé lundi que son entité Atkins avait remporté un contrat de rénovation des voies pour Network Rail, au Royaume-Uni, d’une valeur de 1,5 milliard de livres (2,52 milliards $ CAN). L’entreprise précise que les travaux, d’une valeur allant jusqu’à 500 millions de dollars en produits, commenceront en août. Dans le cadre de la Central Rail Systems Alliance (qui inclut Balfour Beatty et TSO), Atkins appuiera la réalisation pour la prochaine décennie des travaux de rénovation des itinéraires de London North West, London North East et East Midlands.