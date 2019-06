Praxair: mandat de grève

Les syndiqués de Praxair Canada ont voté à l’unanimité, dimanche, un mandat de grève qui sera déclenché au moment jugé opportun. Marcel Rondeau, qui représente les membres du syndicat Unifor, explique que, parmi les points en litige, figure la durée de la convention collective, car l’employeur exigerait un contrat de travail de cinq ans, deux de plus que ce que demande le syndicat. La progression dans l’échelle salariale, les primes de soir et de nuit, les heures supplémentaires, la reconnaissance des compétences et de la formation, les vacances, les assurances et les avantages sociaux sont aussi au coeur de la dispute. Praxair Canada emploie près de 60 membres du syndicat Unifor qui fabriquent des composantes dans le secteur de l’aérospatiale pour des clients comme Bell Helicopter, Bombardier, Pratt et Whitney et Héroux Devtek.