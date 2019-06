Brésil: Odebrecht veut éviter une faillite historique

São Paulo — Le conglomérat brésilien Odebrecht, au coeur d’un scandale de corruption qui secoue la classe politique en Amérique latine, a demandé une procédure de sauvegarde lundi afin d’éviter la faillite, a annoncé un tribunal de Sao Paulo. Avec ses dettes s’élevant à plus de 80 milliards de réais (20,5 milliards $US), il s’agit de la plus importante demande de sauvegarde de l’histoire du Brésil, devant celle concédée en 2016 à l’entreprise téléphonique Oi (64 milliards de réais). L’entreprise de construction civile a été secouée depuis 2014 par un gigantesque scandale de pots de vin qui s’est étendu à toute l’Amérique latine. Au Brésil, elle a truqué les juteux marchés de sous-traitance du géant pétrolier public Petrobras, plus grand scandale de corruption de l’histoire du pays.