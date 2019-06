Sotheby’s vendue

Paris — Le magnat français Patrick Drahi a acheté la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby’s, que l’opération valorise à 3,7 milliards $US, d’après un communiqué de presse lundi. L’accord définitif a été signé entre Sotheby’s et BidFair USA, une entité détenue à 100 % par le patron du groupe de télécoms et médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération…). L’homme d’affaires, qui se dit « passionné par cette industrie » depuis toujours, a offert 61 % de plus que le prix de l’action de Sotheby’s à la clôture de la Bourse de New York le 14 juin. Sotheby’s est l’un des plus grands noms des ventes aux enchères. Récemment, la maison a organisé à New York la vente pour 110,7 millions d’une toile de Claude Monet, un record pour le peintre impressionniste français, et l’un des montants les plus élevés jamais atteints en enchères.