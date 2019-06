La Chine s’ouvre aux investisseurs britanniques

Londres — Les entreprises cotées au Royaume-Uni peuvent, depuis lundi, lever des fonds sur le marché chinois, une première pour des groupes étrangers et une bonne nouvelle pour Londres à l’heure du Brexit. Les deux pays ont donné le coup d’envoi de ce projet baptisé London-Shanghai Stock Connect, à l’occasion de discussions bilatérales dans la capitale britannique célébrant le « dialogue » économique et financier entre le Royaume-Uni et la Chine. Selon le Trésor britannique, c’est la première fois que des entreprises étrangères pourront être cotées sur le marché de la Chine continentale. Côté chinois, le courtier Huatai Securities est le premier groupe chinois à se lancer grâce à ce programme. Au total, 260 entreprises chinoises sont admissibles à la plateforme.