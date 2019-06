Aviation: amorcer le voyage vers la réduction du bilan carbone

Propulsion électrique ou hybride, à l’hydrogène ou aux biocarburants, matériaux allégés, formes futuristes : l’industrie aéronautique, appelée avec insistance à réduire son bilan carbone, carbure pour mettre dans le ciel un avion propre, mais le chemin vers un moyen-courrier « zéro émission » sera long.

« L’aérien va être pris dans une course, il va devoir être plus écoresponsable », estime Jérôme Rein, expert en aéronautique du cabinet Boston Consulting Group (BCG) à Paris. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des avions commerciaux représentent, selon l’Organisation de l’aviation civile internationale, environ 2 % des émissions mondiales et dépassent en matière d’émissions par passager au kilomètre le transport routier, par bus et ferroviaire. Selon l’organisation des compagnies aériennes IATA, « aujourd’hui, un vol produit moitié moins de CO2 que le même vol en 1990 ».

Objectif zéro émission

Mais à terme, « rendre l’avion propre, c’est essayer de développer des avions à zéro émission », explique Philippe Beaumier, directeur aéronautique civile de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale. « L’aéronautique, c’est 2 % des émissions mondiales de CO2 et 14 % des émissions du secteur du transport. Ce n’est pas négligeable », ajoute Philippe Plouvier, également du cabinet BCG. « C’est une industrie qui va doubler ses émissions d’ici 2040. »

L’urgence est d’autant plus vive que l’aéronautique est une industrie aux cycles longs, dont les technologies requièrent des années de développement et de certification. Or, le secteur vise en 2050 une réduction de 50 % ses émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005.

Pour l’heure, quatre solutions énergétiques coexistent, mais aucune n’est satisfaisante à elle seule : le kérosène, l’hydrogène — qui nécessite des réservoirs quatre à six fois plus grands —, les batteries, trop lourdes, et les biocarburants. « L’avion hybride présente l’avantage majeur d’être déployable à court terme », affirme Jérôme Bouchard, expert en aéronautique au cabinet Oliver Wyman.

Le biocarburant peut « réduire de 50 à 90 % les émissions de gaz à effet de serre » des avions par rapport au kérosène actuel, selon l’institut IFP Énergies nouvelles. Il a été testé avec succès. Mais pour l’heure, son bilan carbone total est discutable, sa production entre en conflit avec les cultures alimentaires et son prix est très élevé. De nouvelles solutions à base d’algues, de résidus forestiers ou de déchets sont à l’étude ou en projet.

Autre piste pour réduire la consommation de carburant : l’allégement de la structure de l’avion. La fibre de carbone est déjà largement utilisée pour certaines parties du fuselage, mais ce matériau n’est pas très écologique. Des recherches sont en cours pour exploiter les capacités de captation de CO2 des algues et les utiliser comme fibre. La résistance des toiles d’araignées et leur incroyable flexibilité sont également examinées par les chercheurs, qui pourraient s’en inspirer.

Enfin, des formes futuristes sont dans les tiroirs, comme l’aile delta ou en forme de V pour améliorer l’aérodynamique et s’adapter à de nouveaux modes de propulsion.