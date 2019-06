Une table de travail sur l’accès aux cotes des entrepreneurs

C’est finalement par une table de travail que devrait se résoudre le différend entre l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et Garantie de construction résidentielle concernant l’accès des consommateurs aux cotes techniques et aux cotes de satisfaction de la clientèle des entrepreneurs.

La Régie du bâtiment du Québec a en effet annoncé, jeudi, qu’une table de travail avait été mise sur pied pour tenter de dégager un consensus sur le type d’information qui sera rendu accessible au consommateur et sous quelle forme. Cette table de travail réunira l’APCHQ, l’Association de la construction du Québec, l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec et Garantie de construction résidentielle, qui administre le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Le différend entre les parties trouve sa source dans l’annonce de Garantie de construction résidentielle du 23 mai voulant qu’à compter du 6 juin, les consommateurs pourraient avoir accès aux cotes des entrepreneurs, en consultant le Registre des entreprises accréditées sur le site Internet de l’organisme. Deux cotes devaient alors devenir accessibles : la cote technique des entrepreneurs et la cote de satisfaction de la clientèle.

Réputations en jeu

Mais l’APCHQ s’y était opposée, craignant que des réputations d’entrepreneurs soient ainsi ternies. Garantie de construction résidentielle avait donc appliqué les freins, à la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Finalement, les préoccupations de chacun seront discutées au sein de cette table de travail.

En entrevue, Sylvain Lamothe, directeur des communications à la Régie du bâtiment, a expliqué que « tout le monde s’entend : c’est important d’informer le consommateur concernant la qualité de la construction des entrepreneurs ». Mais la forme de cette information et le type d’informations qui seront rendues accessibles devront être discutés, a-t-il ajouté. Il ne s’agira pas nécessairement de cotes proprement dites, quoique cela n’est pas exclu non plus. Il appartiendra aux participants de la table de travail de dégager un consensus là-dessus, a expliqué M. Lamothe.

Plus de 3000 entreprises sont accréditées par Garantie de construction résidentielle. Les entreprises se voient attribuer une cote technique, qui va de AA à D, basée sur le résultat des inspections qui ont été réalisées par Garantie de construction résidentielle sur plusieurs aspects, comme l’étanchéité des fenêtres, les fondations, la charpente. La cote de satisfaction, elle, est fondée sur l’évaluation du service après-vente, qui est basée sur les réclamations qui ont été reconnues par Garantie de construction résidentielle.

Du côté de Garantie de construction résidentielle, le vice-président aux communications, François-William Simard, voit d’un bon oeil la création de cette table de travail. « On est conscient qu’il y a eu des préoccupations. On va les entendre à travers cette table-là. Nous, on veut toujours donner plus d’informations aux consommateurs parce qu’à notre avis, toute l’information dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé n’est pas présente à l’heure actuelle », a conclu M. Simard.