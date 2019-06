Groupe Mach assure qu’il déposera une offre formelle pour l’achat de Transat

Le promoteur immobilier Groupe Mach, qui convoite également Transat A.T., compte envoyer une proposition formelle au voyagiste québécois même si celui-ci doit négocier exclusivement avec Air Canada jusqu’au 26 juin.

« Absolument, a répondu jeudi le président de Mach, Vincent Chiara, au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne, lorsqu’on lui a demandé si une offre formelle serait transmise avant la fin de cette période d’exclusivité. Nous allons en déposer une. Nous n’avons aucune obligation envers Air Canada. »

Transat A.T. a entamé des pourparlers avec Air Canada le 27 mai, après que le plus important transporteur aérien au pays eut proposé 13 $ pour chaque action du voyagiste dans le cadre d’une offre d’environ 520 millions. La semaine dernière, Mach est allé un peu plus loin en proposant 14 $ pour chaque action de Transat A.T., ce qui représente environ 527,6 millions de dollars, en demandant au passage un coup de pouce financier de 120 millions au gouvernement québécois. « Nous avons déposé notre plan d’affaires auprès d’Investissement Québec […] et on attend la réponse, a expliqué M. Chiara. On prévoit avoir une réponse d’ici une semaine environ. »

Pas de proposition officielle

En dévoilant ses résultats du deuxième trimestre, jeudi, la société mère du transporteur Air Transat a rappelé avoir « pris note » du communiqué publié par Mach la semaine dernière, ajoutant n’avoir reçu, « à ce jour, aucune proposition formelle ».

Au cours d’une conférence téléphonique avec les analystes, le chef de la direction financière de Transat A.T., Denis Pétrin, a dit que l’entreprise n’avait aucun commentaire à offrir sur ce qui a été dévoilé par Mach. « Si d’autres propositions sont transmises à la société avant ou après la fin de la période d’exclusivité, notre conseil d’administration en tiendra compte, en tenant compte des obligations à l’égard d’Air Canada », a-t-il dit.

Le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a discuté avec Mach depuis que le groupe immobilier a déposé sa demande chez IQ, mais le bras financier de l’État québécois n’a pas voulu commenter celle-ci.

Si son entreprise prend les commandes de Transat A.T., M. Chiara a déjà indiqué qu’il voulait poursuivre la stratégie du voyagiste, qui souhaite consacrer 750 millions à la mise sur pied d’un réseau d’hôtels sur les plages des destinations soleil. Mach compte sur l’implication du développeur immobilier espagnol TM Grupo Inmobiliario, qui transférerait trois de ses hôtels mexicains dans le portefeuille de Transat A.T. advenant une transaction. TM allongerait aussi 15 millions de dollars en échange d’une participation minoritaire dans le voyagiste. Cette somme couvrirait l’indemnité de rupture de 15 millions figurant dans l’entente avec Air Canada et que Transat devrait payer en acceptant une autre offre.

Entre-temps, Transat A.T. fait toujours face à de forts vents. La hausse du prix du carburant et un repli du huard par rapport au dollar américain ont pesé sur sa performance au deuxième trimestre.