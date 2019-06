Wall Street finit en hausse, profitant d’un bond du pétrole

Wall Street a terminé en hausse jeudi, les valeurs du secteur de l’énergie tirant avantage d’une forte progression des cours du pétrole à la suite d’attaques contre deux pétroliers dans le Golfe, dont la responsabilité a été attribuée par Washington à l’Iran.

Selon les résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones, a avancé de 0,4 %, à 26 106,77 points. L’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,6 %, à 7837,13 points. L’indice élargi S&P 500 a progressé de 0,4 % à 2891,64 points.

Les États-Unis ont accusé sans détour jeudi l’Iran d’être « responsable » des attaques de jeudi contre deux pétroliers en mer d’Oman, un incident qui fait craindre un nouvel embrasement dans le Golfe. Symbole de l’instabilité exacerbée de cette partie du monde pour la circulation du brut, les cours du pétrole coté à Londres et à New York ont clôturé jeudi sur une hausse de plus de 2 %, après avoir pris jusqu’à 4,5 % en séance.

La situation est d’autant plus délicate que l’événement est survenu un mois quasiment jour pour jour après des attaques contre quatre navires, dont trois pétroliers, au large des Émirats arabes unis, acte pour lequel Téhéran avait déjà été désigné par Washington.

Fort logiquement, le sous-indice du S&P 500 comprenant les entreprises du secteur de l’énergie en a profité à Wall Street : celui-ci a grimpé de 1,3 % à la clôture. Les pétrolières Chevron et ExxonMobil ont pris respectivement 0,6 % et 0,9 % et la société de services pétroliers Schlumberger 3,4 %. « Dans le contexte d’escalade des tensions entre Washington et Téhéran, l’attaque pourrait affaiblir l’équilibre fragile des relations géopolitiques au Moyen-Orient », a observé Ken Berman de Gorilla Trades.

Le rebond des indices de Wall Street jeudi est survenu après deux séances de consolidation, qui avaient elles-mêmes suivi une série de six hausses consécutives sur l’indice Dow Jones, et de cinq sur le Nasdaq et le S&P 500.