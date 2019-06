Bonne saison 2019 pour le sirop d’érable

Les 7400 entreprises acéricoles du Québec ont produit plus de 159 millions de livres de sirop d’érable cette année, un rendement que les producteurs de la province qualifient d’excellent. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec rappellent que la saison 2018 avait été faible et marquée par un rendement très variable d’une région à l’autre. Or, ce printemps, malgré le fait que la production ait débuté tard, les acériculteurs québécois ont produit 41 millions de livres de sirop d’érable de plus que l’an dernier. Le Québec produit 72 % du sirop d’érable de la planète, rappelle le regroupement, qui dit viser des ventes de l’ordre de 185 millions de livres dans un horizon de cinq ans.